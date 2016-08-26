Эр-Рияд, 26 августа, 2016, 15:52 — ИА Регнум. 11 мирных жителей погибли в результате авиаудара воздушных сил Саудовской коалиции по городу Саада, расположенному на северо-западе Йемена, сообщает SABA.

manhhai Авиаудар

Агентство, которое находится под контролем шиитских повстанцев, известных как Хути, сообщило 26 августа, что авиаудары Саудовской коалиции уничтожили два дома, расположенных в городе Саада, который является опорным пунктом сопротивления Хути.

SABA отмечает, что среди погибших есть женщины и дети. Самолеты коалиции продолжают облет района вокруг города Саада, что задерживает проведение спасательной операции. Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Если им не успеют оказать своевременную помощь, количество жертв авиаудара может увеличиться, добавляет агентство.

Авиаудар последовал на следующей день после того, как ООН потребовала провести международное расследование гибели мирных жителей Йемена.