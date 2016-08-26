Москва, 26 августа, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Предложение ритейлеров о введении ответственности для родителей за продажу спиртного подросткам абсурдна и совершенно недопустима — тем самым торговые сети пытаются переложить вину с себя на третьих лиц. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое мнение 26 августа высказала член Совета Федерации Елена Мизулина, комментируя новую инициативу Ассоциации компаний розничной торговли.

wpapers.ru Текила

«Предложение нелогично и, если хотите, абсурдно. Сети, которые, пренебрегая российским законодательством, продают алкоголь несовершеннолетним, предлагают без вины виноватыми выставить родителей. Это недопустимо. Это — грубейшее нарушение Конституции», — заявила Мизулина.

«Розничные сети предлагают переложить вину с себя на родителей. По той же логике убийца ребенка должен разделить ответственность с его родителями, не досмотревшими за малышом», — продолжила сенатор.

Интерес ребенка к чему-то запретному отнюдь не является признаком плохого воспитания, подчеркнула она: «Дети подвержены влиянию, на этом, собственно, и играют производители и продавцы не предназначенной для несовершеннолетних продукции. Родитель физически не может находится постоянно вместе с ребенком до достижения им 18-летия».

«От провокации со стороны других взрослых никто не застрахован. Задача государства — создать безопасную среду для ребенка в том числе и тогда, когда родителей и близких рядом нет», — заключила парламентарий.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила установить ответственность для родителей за продажу алкоголя несовершеннолетним должны не только торговые сети. По мнению ассоциации, в КоАП можно было бы зафиксировать штраф в размере 2 тыс. — 3 тыс. рублей за «неисполнение родителями обязанности обеспечить соблюдение запрета на приобретение несовершеннолетними алкогольной продукции». При этом штраф могут увеличить при повторном нарушении до 4 тыс. — 5 тыс.