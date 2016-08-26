Грозный, 26 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Гражданские активисты и представители некоммерческих организаций из субъектов Северо-Кавказского федерального округа собрались в Чечне на форум «Сообщество». В течение двух дней на площадках форума будут обсуждаться наиболее актуальные проблемы в развитии некоммерческих организаций в регионе и пути их решения, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Peggy Marco Обсуждение

В 2016 году во всех федеральных округах России состоялось шесть форумов «Сообщество». С их дискуссионных площадок собираются предложения, как сообщила член ОП РФ Юлия Зимова, которые будут представлены президенту РФ на итоговом форуме в Москве и войдут в Концепцию содействия развитию социально ориентированных НКО. В текущем году в обсуждении Концепции приняли участие более 3500 представителей НКО и 440 экспертов.

В рамках форума в Грозном будут открыты такие рабочие площадки, как «Развитие НКО на селе и в малых городах», «Роль НКО в противодействии пропаганде терроризма и экстремизма». На первой из них активистам Северного Кавказа подробно расскажут о специфике деятельности некоммерческих организаций на селе и возможностях получения грантовой поддержки. На второй — познакомятся с опытом некоммерческих организаций Чечни в борьбе с идеологией терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM Чечня выбрана местом проведения форума неслучайно. По мнению секретаря Общественной палаты РФ Александра Бречалова, Северный Кавказ демонстрирует один из самых высоких уровней развития социального капитала. Столь высокие показатели достигаются за счет сплоченности общества. На вовлеченность граждан в решение проблем оказывают влияние крепкие связи между людьми и семьями.