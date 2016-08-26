Москва, 26 августа, 2016, 15:47 — ИА Регнум. В Евросоюзе задумались о довольно радикальном преобразовании в сфере интернет-коммуникаций, касающемся использования авторских прав. У издателей новостей может появиться возможность брать плату с поисковых систем в случае, если те используют фрагменты публикаций на своих страницах, пишет газета Financial Times.

Pezibear Сеть. Паутина

Ожидается, что это предложение будет окончательно оформлено к сентябрю этого года и представлено к рассмотрению в Европейской комиссии вместе с другими реформами по защите правообладателей.

Если проект будет реализован, такие крупные новостные агрегаторы как Google News будут вынуждены принять условия новостных компаний о демонстрации выдержек из их материалов.

Однако критики предложения указывают на провал подобных попыток, предпринимавшихся ранее. Так, в Испании Google News был закрыт, а в Германии издатели отказались взимать плату с агрегаторов, чтобы их публикации по-прежнему выдавались поисковиком после запроса новостей. Стоит отметить, что проект нового закона не обязывает издателей требовать плату за контент, а лишь дает им такое право.

Законопроект ЕС о сборах с поисковиков в пользу авторов публикаций — не единственный за минувшие дни пример попыток регулирования в интернет-сфере.

Так, 25 августа стало известно о требовании английского парламента ввести в интернете «антиисламистскую цензуру». Парламентская комиссия пришла к выводу, что руководство крупных интернет-ресурсов Facebook, Twitter и Google зачастую закрывает глаза на публикацию пользователями экстремистских материалов, так как такой контент пользуется огромной популярностью. Пользователи жаловались администраторам ресурсов на запрещенные материалы, однако их обращения игнорировались.

Парламентарии отметили, что если вопрос ответственности крупных ресурсов за содержание контента не будет решен на законодательном уровне, интернету придется существовать «по законам Дикого Запада».

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Тем не менее, в самих компаниях отчитываются о борьбе с запрещенным контентом. В частности, администраторы сети микроблогов Twitter объявили, что начиная с февраля 2016 года, 235 тыс. аккаунтов были заблокированы в связи с нарушениями запрета на пропаганду терроризма. Общее число заблокированных страниц достигло 360 тыс. с середины 2015 года.

В отличие от Англии, в Китае более жесткие правила пользования интернетом имеют отношение ко всем пользователям. С 1 сентября все компании, имеющие в распоряжении персональные данные зарегистрированных пользователей, должны перенести информацию на серверы китайского производства. Изменения вводятся с целью безопасности в сфере интернет-коммуникаций и улучшения качества услуг китайских операторов.

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Российским интернет-пользователям также предстоит ощутить на себе действие запретов. С 8 сентября, согласно решению Мосгорсуда, может быть закрыта популярная электронная библиотека «Либрусек». Здесь можно найти книги 116 тыс. авторов, за первые пять лет существования на сайт были добавлены 226 тыс. книг различных форматов. Поводом к решению суда стало заявление Ассоциации защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ), представлявшей издательство «АСТ».

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Тем временем, свое 25-летие на этой неделе отметила Всемирная паутина — система свободного доступа к информации, размещенной на компьютерах, подключенных к сети интернет. Появление технологии World Wide Web вызвало революцию в сфере передачи информации и привело к взрывному увеличению пользователей интернета.

6 августа 1991 года Тимоти Бернерс-Ли разместил в интернете первый веб-сайт. Спустя несколько дней, 23 августа, доступ к сайту, также представлявшему собой первый интернет-каталог, был открыт для всех. По подсчетам, сегодня интернетом пользуются более 3,4 млрд человек во всем мире.

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Несомненно, интернет стал неотъемлемой частью жизни значительной части человечества, и его ждет еще множество попыток ограничений и запретов. Скорее всего, грандиозная сеть продолжит развиваться по своим законам, однако благими или пагубными будут последствия этого развития — вопрос открытый.