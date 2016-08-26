Москва, 26 августа, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Российский тренер, двукратный чемпион России по футболу Юрий Семин стал новым главным наставником команды московского ФК «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».

Roma Yandolin ФК Зенит — ФК Локомотив

В настоящее время тренер — в Баковке (город Одинцово, Московская область). Он принимает дела. Уточняется, что исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Олег Пашинин не смог сегодня, 26 августа, посетить тренировку из-за болезни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Семин раньше работал со сборной России. Также в его карьере — тренерская работа в азербайджанской «Габале», в московском и киевском «Динамо».