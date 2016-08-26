Минск, 26 августа, 2016, 15:45 — ИА Регнум. «Мы настаиваем на безусловном прекращении огня», — заявила журналистам 26 августа в Минске первый зампред Верховного совета Украины Ирина Геращенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

reporter.dn.ua Донецкая фильтровальная станция после обстрела

Геращенко является представителем киевских властей в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию украинского кризиса. Она заверила журналистов в приверженности нового руководства Украины конструктивному подходу в решении проблем, связанных с конфликтом в Новороссии.

Представительница киевских властей поблагодарила руководство Белоруссии за «поддержку территориальной целостности и независимости Украины». Она призвала официальный Минск не признавать «украденный» Крым территорией России (что де-юре власти Белоруссии и сделали), а также отказаться от приглашений Российской Федерации направить наблюдателей на парламентские выборы в субъекте РФ, охарактеризовав выборы как процесс «на оккупированных, аннексированных украинских территориях».

По её словам, возможно в рамках законодательства Украины осуществить обмен пленными. «Чтобы вырвать и достать наших ребят, мы готовы к компромиссам», — сказала она. При этом Геращенко отметила, что незаконно удерживаемых лиц на территории Украины нет.

Она также заверила в готовности нового руководства Украины соблюдать «минские соглашения». Геращенко сообщила также о скором назначении нового посла Украины в Белоруссии взамен уволенного и находящегося в розыске Михаила Ежеля.

Об отмене «антитеррористической» операции, которую в Новороссии и не только называют карательной, речи не идёт. Стороны конфликта обмениваются обвинениями в нежелании выполнять соглашения «Минск-2» и оригинально трактуют ранее достигнутые договорённости, с чем посредники в лице спецпредставителей России и ОБСЕ пытаются справиться не первый год.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне очередного минского заседания Контактной группы по урегулированию украинского кризиса пресс-службы конфликтующих в Донбассе сторон проинформировали о боях с применением танков, крупнокалиберной артиллерии и миномётов, которых не должно было находиться на линии фронта. Эксперты давно признали провал соглашений «Минск-1» и «Минск-2», однако часть политологов не усмотрела альтернативы «минским встречам».