Владимир, 26 августа, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Депутаты Владимирского городского совета народных депутатов планируют увеличить требования к уставным капиталам управляющих компаний, на обслуживании которых находится большое количество домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горсовета, с такой инициативой выступил руководитель рабочей группы горсовета по защите собственников, пострадавших от УК Борис Оверчук.

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Предложение стало следствием того, что с управляющих компаний, которые лишились лицензий, практически невозможно взыскать деньги, собранные с жильцов за обслуживание дома. По данным депутата, часто уставной капитал компаний составляет примерно 10 тысяч рублей.

Сейчас депутаты начнут детальную проработку предложения о поправках в положение о лицензировании УК. По мнению депутатов, минимальный уставной капитал должен зависеть от того, сколько домов обслуживает компания. По предварительному предложению, в случае, если УК обслуживает 100 домов, ее уставной капитал должен составлять не менее 1 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году, когда в регионе шла волна получения лицензии управляющими компаниями, их количество сократилось на треть. Так, из 176 УК на рынке остались только 98. При этом чиновники отмечали, что после введения лицензирования УК стали лучше заботиться о своих домах. Но при этом многие владимирцы жаловались на то, что закон о лицензировании в областном центре работает в пользу муниципальных управляющих компаний. Жители сообщали о том, что частные УК отказывались брать многие дома. В компаниях владимирцам намекали, что поступают так под давлением городских властей.