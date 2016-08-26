Москва, 26 августа, 2016, 15:41 — ИА Регнум. В Нагатинском суде города Москвы грозились покончить с собой четверо задержанных, которые являются фигурантами разных уголовных дел. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, инцидент произошел в четверг, 25 августа, в конвойной комнате.

«В Нагатинском суде четверо задержанных грозились покончить жизнь самоубийством», — сказал источник, добавив, что у некоторых людей с собой было при себе лезвие.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова подтвердила изданию, что инцидент произошел 25 августа в конвойной комнате.

«Суд не несет ответственности за содержание доставленных людей в конвойные помещения судов, — сказала она. — Этот вопрос находится под ответственностью конвойной службы».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким образом подсудимым удалось пронести лезвия в здание суда.