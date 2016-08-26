София, 26 августа, 2016, 15:40 — ИА Регнум. В Российском культурно-информационном центре в Софии 24 августа состоялась презентация книги известного писателя, историка и тележурналиста Вячеслава Бондаренко «Русский некрополь на Шипке», посвященная истории русских инвалидных домов, существовавших в болгарском городе Шипка с 1922 по 1986 годы, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

пресс-служба МИД Белоруссии Вячеслав Бондаренко

Бондаренко в 2006 году узнал, что его прапрадед полковник Ананий Васильевич Максимович похоронен в Болгарии и решил восстановить его могилу на заброшенном инвалидном кладбище. Он также опубликовал в 2010 году статью о русских солдатах, похороненных на кладбище, на которую отреагировали жительница Шипки Гина Хаджиева и москвич, полковник в отставке И.В. Мучлер.

«С его финансовой помощью кладбище начало понемногу восстанавливаться, а Г. Хаджиева занялась поиском в болгарских архивах документов, связанных с захоронением. В Центральном историческом архиве она обнаружила оригиналы актов о смерти всех жильцов инвалидных домов и переслала их В. Бондаренко, — проинформировало министерство. — В течение трех лет акты были обработаны и расшифрованы, почти все люди идентифицированы, восстановлены их биографии, у некоторых нашлись потомки. Таким образом получилась уникальная книга, задуманная и созданная в Минске на основе болгарских документов и изданная в Москве».

Кроме автора книга к участникам мероприятия обратились представитель Россотрудничества Павел Журавлев, председатель Союза журналистов Болгарии Снежана Тодорова и посол Белоруссии в Болгарии Владимир Воронкович.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа 2013 года в Болгарии началась общенациональная кампания по восстановлению заброшенного Русского воинского кладбища на Шипке. В ней приняли участие историки Вячеслава Бондаренко, Дмитрий Николаев (Россия), Игорь Алабин (Россия), Ефим Горбатый (Украина) и Олег Морозов (Латвия). Координатором действий по возрождению кладбища стал российский фонд развития деловых и культурных связей «Вместе».

«Публикуя на портале «Западная Русь» свою статью «Русское кладбище на Шипке: незажившая рана», я, честно признаться, не рассчитывал на тот дружный отклик, который поступил в ответ, — сообщил тогда ИА REGNUM Бондаренко. — Выяснилось, что судьба забытого погоста волнует многих людей из разных стран, и все они готовы как-то поучаствовать в том, чтобы Шипкинское кладбище стало не просто заброшенным фрагментом горного леса, а местом воинской славы и гордости России и Болгарии. Выяснилось, что среди похороненных на кладбище людей — один из первых русских олимпийцев, «отец» спортивного фехтования полковник Владимир Андреев, управляющий делами Совета Министров России Иван Ладыженский, военный писатель, генерал-майор барон Николай Корф».