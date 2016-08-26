Душанбе, 26 августа, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Рогунская ГЭС устойчива к землетрясениям и не представляет опасности для стран региона. Об этом сегодня, 26 августа, заявил генеральный директор московского института «Гидропроект» Евгений Беллендир на международной научной конференции «Сейсмическая безопасность в Центральной Азии», которая проходит в Душанбе, передает радио «Озоди».

Kouris Dam ГЭС

По словам начальника сейсмологической службы Академии наук Таджикистана академика Сабита Негматуллаева, на территориях, где расположены водохранилища гидротехнических сооружений Таджикистана проводятся многочисленные исследования.

«Вокруг Нурека создана уникальная сейсмологическая система для сбора информации и мониторинга. Аналогичная трудоемкая работа также проведена в районе Рогунской ГЭС и других гидротехнических сооружениях республики. Собрано достаточно материалов о сейсмическом состоянии крупных объектов и территориях республики, где возводятся соответствующие сооружения», — отметил Негматуллаев.

А президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими заявил, что произошедшие за последние десятилетия сильные землетрясения высотным плотинам серьезного ущерба не нанесли.

Напомним, сегодня, 26 августа, в Душанбе началась двухдневная международная конференция «Сейсмическая безопасность в Центральной Азии», в рамках которой специалисты из 16 стран и представители международных организаций обсуждают вопросы сейсмической безопасности больших плотин и рассматривают опыт создания крупных водохранилищ и применение систем сейсмического мониторинга для контроля состояний водохранилищ и плотин.

«Складывается впечатление, что Таджикистан посредством этого международного форума намерен доказать региону безопасность высотных плотин ГЭС страны», — пишет «Озоди».

Отметим, что накануне СМИ Узбекистана — страны, чье руководство регулярно резко высказывается против возведения крупных гидроэнергетических объектов в Таджикистане и Киргизии, сообщили о том, что различные риски, связанные с возведение Рогунской гидроэлектростанции, были обсуждены в Израиле в ходе круглого стола в Ассоциации «Ученые Юга» при Университете имени Бен-Гуриона в Негеве. И, по мнению израильских ученых, строительство Рогунского водохранилища в зоне тектонического разлома с высокой сейсмичностью на огромном солевом пласте «нанесет огромный ущерб государствам низовья, подорвет экологический баланс в регионе, который и так нарушен вследствие Аральской трагедии».