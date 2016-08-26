Анкара, 26 августа, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым предупредил, что Европа рискует столкнуться с «огромными» региональными проблемами, связанными с новым потоком беженцев, в случае, если Европа не выполнит достигнутых ранее договоренностей, сообщает 26 августа Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Турция требует от Европейского Союза облегчить ограничения на выдачу виз для граждан Турции и угрожает невыполнением соглашения с ЕС о размещении беженцев на своей территории. Турция также требует, чтобы ЕС предоставил обещанную финансовую помощь для улучшения условий жизни почти 3 млн сирийских беженцев.

Напомним, что 18 марта 2016 года в Брюсселе между ЕС и Турцией было достигнуто соглашение о репатриации нелегальных мигрантов из Европы, начиная с 20 марта. Также соглашение предусматривало финансовую помощь Анкаре в размере 3 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что снижение ограничений на выдачу виз гражданам Турции столкнулось с проблемами, вызванными отказом Турции внести поправки в свои законы о борьбе с терроризмом.