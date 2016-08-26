Минск, 26 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум. У Белоруссии и Украины не может быть альтернативы развитию высокого уровня и долгосрочного характера добрососедских двусторонних отношений. Об этом 26 августа в Киеве заявил Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщает пресс-служба МИД РБ.

steinchen Рукопожатие

«Эти двадцать пять лет были непростыми. Но самое главное, что, наверное, все мы осознали, наши страны, что иного пути, кроме как развитие независимого, самостоятельного государства, быть для нас не может. Мы осознали это в полной мере», — сказал министр, выступая на церемонии открытия жилого комплекса посольства Белоруссии на Украине.

«Нас связывают взаимные экономические интересы. Между нашими странами, я должен это констатировать, не существует никаких неразрешенных проблем. Нам всегда удавалось найти взаимоприемлемое решение тех каких-то трудных вопросов, которые иногда возникали, — констатировал Макей. — Поэтому сегодня мы можем смело говорить о зрелом партнерстве, которое существует в отношениях межу нашими братскими государствами».

Также 26 августа в Киеве состоялись переговоры Макея с его украинским коллегой Павлом Климкиным. Об этом 26 августа проинформировала через социальные сети пресс-служба МИД Украины. Вынесенные на обсуждение вопросы дипломаты не анонсировали. По неофициальной информации, переговорщики обсудили вопросы политической ситуации на Украине и в регионе, экономические и другие вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Макей выступил на брифинге и ответил на вопросы журналистов. Он прокомментировал ситуацию с послом Украины в Белоруссии. По словам министра, он не знает, где находится прежний посол Украины Михаил Ежель, являющийся фигурантом расследования, проводимого Генпрокуратурой Украины. Макей выразил надежду, что скорое назначение нового «полноценного посла» Украины изменит ситуацию к лучшему.

О скором назначении нового посла Украины в Белоруссии сообщила 26 августа в Минске первый зампред Верховного совета Украины Ирина Геращенко, являющаяся представителем киевских властей в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию украинского кризиса. По её словам, о таком решении Пётр Порошено сообщил 24 августа на встрече с представителями дипкорпуса.

Как сообщало ИА REGNUM, во время одесской встречи, состоявшейся в августе 2015 года с участием представителей Евросоюза и США, были обсуждены вопросы отношений официального Минска с Западом. После президентской кампании 2015 года в Белоруссии ЕС, а затем и США ограничили применение санкций к белорусским фирмам и чиновникам.

Александр Лукашенко одним из первых поддержал госпереворот на Украине, пообещав мятежникам «поддержку по всем направлениям». Уже в 2014 году на новые киевские власти получили из Белоруссии товары двойного назначения, топливо для военной техники, помощь белорусских специалистов в ремонте военной техники, а также другие товары и услуги, без которых продолжение карательной операции в Новороссии столкнулось бы с гораздо большими проблемами. Лукашенко с малолетним сыном Николаем лично присутствовал на церемонии инаугурации Петра Порошенко. В свою очередь новые киевские власти оказали политическую поддержку руководству Белоруссии. Известно также о белорусско-украинских проектах в сферах ВПК, транзита и других.