Москва, 26 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл в Кремле рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Чечни Рамзаном Кадыровым накануне, 25 августа. Президент России выслушал доклад Кадырова о социально-экономической ситуации в регионе, сообщили в пресс-службе администрации президента России.

kremlin.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Кадыров сообщил, что в Чечне наблюдается хорошая динамика. Согласно приведённым данным по первому полугодию, существенно увеличился объём промпроизводства — на 11,6%, есть прирост и в сельском хозяйстве — рост составил 7,4%.

«Мы также запустили по линии сельского хозяйства, по импортозамещению, молочный комплекс на 1200 дойных коров и кормовой центр на 4000 голов крупного рогатого скота», — уточнил Кадыров.

Доложил Кадыров и об улучшении ситуации с безработицей: её удалось свести к 1,3%. Создано пять тысяч рабочих мест.

«В республике стабильная ситуация, порядок — особенно по тяжким и особо тяжким преступлениям террористического характера», — сообщил Кадыров.

Комментируя выполнение майских указов президента, глава Чечни отметил, что регион по этому показателю находится в «пятёрке» по стране. Есть успехи и в запуске новых учебных заведений, а также дошкольных учреждений.

Комментируя прошедшие переговоры, заместитель пресс-секретаря президента Юрий Свиридов отметил, что это была обычная встреча, пишет газета «Коммерсантъ». «Никакой срочности во встрече с Рамзаном Кадыровым не было, это обычный рабочий график президента», — сказал он.