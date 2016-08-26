Ашхабад, 26 августа, 2016, 15:30 — ИА Регнум. В Туркмении во многих государственных торговых точках введено негласное ограничение на продажу некоторых продуктов питания. В частности, нововведение применяется в отношении сахара — его теперь продают из расчета не более 3 кг в одни руки. Об этом сообщил сайт «Хроника Туркменистана».

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«Похожая ситуация и с растительным маслом. Оно есть на прилавках магазинов, есть даже ценники, но купить его нельзя. Продавцы заявляют, что если начать его продавать, то прилавки быстро опустеют, а сверху распорядились, чтобы товары на прилавках были», — констатирует правозащитное издание.

ИА REGNUM напоминает, что после введения государственной монополии на торговлю табачными изделиями, сигареты в магазинах Туркмении стали регулярно пропадать из продажи. Отметим также, что это спровоцировало появление в республике «черного рынка» табачных изделий и рост цен на сигареты в 2 раза и более — теперь их стоимость достигает 400 — 700 рублей за пачку.