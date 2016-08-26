Ярославль, 26 августа, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Появление исторических поселений регионального значения позволит исправить ошибку федеральных властей, считает ярославский историк, заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. Демидова Андрей Данилов. Как сообщало ранее ИА REGNUM, врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов внес в Ярославскую областную думу проект закона, уточняющий получение статуса исторического поселения.

ИА REGNUM Переславль-Залесский

«Несколько лет назад Правительство страны серьезно, примерно в 10 раз сократило количество исторических поселений федерального значения. В Ярославской области таковыми являлись все 11 городов, а также поселок Борисоглебский и село Великое. Осталось же лишь 3 города — Ярославль, Ростов и Тутаев. Сокращая этот перечень, федеральная власть дала возможность регионам самим решить, какие населенные пункты считать историческими. Это вполне логично: как памятники сейчас есть федерального, регионального и местного значения, так и исторические поселения могут различаться в зависимости от их ценности. Появление исторических поселений регионального значения — важный шаг для области в целом. Главное, чтобы в бюджете хватило денег, а у власти ресурсов для охраны таких городов и сел. Ведь в них охране подлежат не только отдельные памятники архитектуры, но и культурный слой. А значит и строить там можно будет только имея специальное разрешение», — рассказал заведующий кафедрой регионоведения и туризма Ярославского государственного университета имени Демидова, кандидат исторических наук Андрей Данилов.

Как отмечают в департаменте охраны объектов культурного наследия, выйти с инициативой о признании населенного пункта историческим поселением регионального значения могут местные власти. Но для этого им придется подготовить целый ряд документов с участием специалистов — археологов, историков, архитекторов. К заявке необходимо будет приложить материалы о проведенных историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследованиях, историко-культурный план населенного пункта, проект границ территории исторического поселения, перечень исторически ценных объектов, материалы фотофиксации охраняемых панорам и видов, а также ряд других документов.

Андрей Данилов считает, что местные и региональные власти должны даже расширить список объектов, имеющих статус исторического поселения.

«По моему мнению, статус региональных исторических поселений нужно вернуть всем тем объектом, которые раньше имели такой же федеральный статус. Но можно было бы и добавить наши знаменитые села — в первую очередь, это село Вятское, это село Толбухино, Середа, поселок Красный Профинтерн», — сказал Андрей Данилов.