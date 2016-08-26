Красноярск, 26 августа, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Общероссийский народный фронт (ОНФ) пытается воспользоваться законом «о зеленом щите», однако эксперты заранее убеждены, что усилия активистов напрасны.

Клод Моне. Сад. Парк

Красноярское отделение ОНФ обратилось в Гражданскую ассамблею Красноярского края с ходатайством о создании «зеленого щита», ссылаясь на установленную законодательством процедуру участия общественности в создании лесопарковых зон.

«В связи с тем, что от жителей края поступает большое количество обращений о вопиющих фактах вырубки лесов вокруг городов, застройки этих территорий, ведения неправомерной хозяйственной деятельности, вопрос создания зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности в границах городских населенных пунктов неоднократно поднимался активистами регионального отделения ОНФ», — заявил сопредседатель регионального штаба Народного фронта Анатолий Самков.

Согласно информации региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, случаи незаконной вырубки леса на сегодняшний день фиксируются в Бугачевской роще, а также в поселке Элита Емельяновского района, Есаульском бору Березовского района, растения, занесенные в Красную книгу, уничтожаются на территории СНТ «Мраморный карьер» в Красноярке и других местах. Аналогичные сообщения поступают из Канска, Енисейского района и других территорий края.

«На месте лесов появляются не только коттеджные поселки, но и свалки, в том числе твердых бытовых отходов», — говорится в сообщении ОНФ.

Однако, как сообщил ИА REGNUM один из красноярских экологов, попросивший не указывать его фамилию, инициатива активистов заранее обречена на провал из-за некомпетентности Гражданской ассамблеи в экологических вопросах. «Это наименее компетентный и уполномоченный орган во всем городе. С таким же успехом можно было бы обратиться, например, к какому-нибудь дяде Пете по этому вопросу. Однако закон предписывает именно такой безумный регламент — обращение о создании зеленых зон через местные общественные палаты», — заявил он.

Другим препятствием для благих намерений активистов ОНФ, по словам эколога, является формулировка самого закона. «Он совершенно декларативный и пожелательный. Как вы понимаете, есть такие документы, как генплан, план застройки, в общем, бесконечное число градостроительных документов, документов, определяющих собственность на земельные участки, есть кадастр, всяческая нормативка, разные законы, которые определяют реальное распоряжение землей; и закон «о зеленом щите» повлиять на это все, конечно, не может», — подчеркнул он.

«Проблемы с законом, собственно, две. Во-первых, на общественные палаты возложены совершенно лишние и бессмысленные обязанности — служить «прокладкой» между инициаторами и органами, принимающими решения. То есть тут даже не важно, кто руководит палатой — это просто лишние проволочки. Во-вторых, огромный список оснований (даже самых ничтожных), по которым участок не может быть включен в зеленый пояс, делает эту работу по его формированию фактически невозможной», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Напомним, инициатором создания законопроекта «о зеленом щите» стал сам ОНФ. 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов».