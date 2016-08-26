Бухгалтер из челябинского Троицка похитила целевые бюджетные деньги
Троицк, Челябинская область, 26 августа, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Главный бухгалтер центральной библиотеки города Троицка Челябинской области осуждена городским судом за присвоение денежных средств из фонда оплаты труда сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре.
Похищенные деньги были целевыми бюджетными средствами перечисленными Муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система города Троицка», для выплаты зарплаты работникам МКУ «ЦБС».
Преступление бы выявлено прокуратурой по данным проверки Контрольно-счетной палаты Троицка. В ходе проверки выяснилось, что обвиняемая, будучи главным бухгалтером МКУ «ЦБС», в период с января 2014 по январь 2016 осуществляла перечисления денежных средств на свой лицевой счет выше установленных размеров. Тем самым было совершено хищение денежных средств в сумме свыше 2,2 млн рублей.
Корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Челябинской области сообщили, что Троицким городским судом обвиняемая Анна Сидоренко осуждена по ч.4 ст.160 УК РФ (Присвоение и растрата) на срок три года без штрафа. Подсудимая, согласно решения суда, обязана возместить материальный ущерб МКУ «ЦБС» в полном объеме. В виду наличия малолетнего ребенка исполнение наказания в исправительной колонии общего режима отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста. Срок исполнения наказания определен с 3 июня 2024 года.
Напомним, библиотечная система Челябинской области находится в плачевном положении. Так, по сообщению министра Алексея Бетехтина, только за 2014 год в регионе были закрыты 17, переданы Минобрнауки 18 и реорганизованы шесть библиотек.
В конце 2015 года в региональном Минкульте объявили о возможном сокращении библиотечной сети Челябинской области в два раза. По данным ведомства, на конец 2015 года Челябинская область была обеспечена библиотеками лишь на 59,4%. Снижение числа данных учреждений культуры в регионе отмечается на протяжении последних нескольких лет.