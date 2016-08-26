Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Бывший руководитель компании «Петрострой», сотрудничавшей с ОАО «Метрострой», арестован решением Василеостровского суда Санкт-Петербурга по делу о мошенничестве, в рамках которого на этой неделе проходили обыски в «Метрострое».

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Как сообщили в суде, в ходе закрытого для прессы (по инициативе следствия) заседания Дмитрию Ильченко избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Ходатайство адвокатов о домашнем аресте для Ильченко было отклонено судом.

Ильченко, работавший до недавнего времени в компании «Ленэнерго», был задержан в тот же день, когда проходили обыски в офисе «Метростроя» и в домах его руководителей. Глава «Метростроя» Вадим Александров остается в этом деле в статусе свидетеля.

Правоохранительные органы пока официально не комментируют суть расследуемого уголовного дела. В самом «Метрострое» предполагают, что речь идет о контракте 2014 года на инженерную подготовку территорий, средства по которому по неизвестной причине были перечислены ранее, чем выполнены работы, что могло вызвать вопросы у правоохранителей.

Также в СМИ звучала версия, что активность силовиков связана с контрактами по строительству Красносельско-Калининской и продолжения Невско-Василеостровской линий метрополитена, в ходе которого извлеченный грунт вывозился по завышенным тарифам.

При этом в Смольном сообщили, что претензий к «Метрострою», выигравшему конкурсы на достройку стадиона «Зенит-Арена», у городских властей нет. В самом «Метрострое» также отвергли какую-либо связь проводимых следственных действий с достройкой стадиона на Крестоском острове.