Париж, 26 августа, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы, являющегося по значимости вторым европейским футбольным клубным турниром, состоялась 26 августа в Монако (Франция). Российские клубы — «Зенит» и «Краснодар» — попали в группы D и I соответственно.

jarmoluk Футбольное поле

Так, санкт-петербургский «Зенит», занявший по итогам прошлого чемпионата России третье место, сыграет с голландским «АЗ», израильским «Маккаби» и ирландским «Дандолком».

В свою очередь, российский «Краснодар» встретится на футбольном поле с «Шальке 04» (Германия), «Зальцбургом» (Австрия) и «Ниццей» (Франция).

Лига Европы УЕФА. Жеребьевка.

Группа D: «Зенит», «АЗ», «Маккаби», «Дандолк»

Группа I: «Краснодар», «Шальке 04», «Зальцбург», «Ницца».