Москва, 26 августа, 2016, 15:14 — ИА Регнум. После неудавшейся диверсии в Крыму, предпринятой силами украинской разведки и ответа Москвы о наличии неопровержимых доказательств причастности к этому деянию украинского министерства обороны, Киев начал новый виток информационной войны в отношении России по принципу «Лучшая защита — нападение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информационная война

Поскольку слова президента Украины Петра Порошенко о «фантазиях» ФСБ не оказались достаточно весомым аргументом, чтобы замять скандал с диверсией, и в адрес Киева устами президента России Владимира Путина было высказано предположение о нежелании выполнять минские соглашения, украинские власти переключились на другую тактику, которую тоже можно назвать диверсией — подрывными действиями на территории противника. Они начали критиковать российскую действительность, обращаясь к «страдающим от неё» украинцам и жителям Крыма. В этом смысле, как нельзя более кстати пришлась «круглая» дата — 25-летие независимости Украины.

Сначала Порошенко поделился воспоминаниям, согласно которым Украина вынуждена была «отбиваться от российского врага», отстаивая свои Крым и Донбасс буквально с первых дней независимости. 22 августа, перед вручением государственных наград выдающимся украинцам, Порошенко сообщил, что представители Москвы «примчались в Киев за Крымом и за Донбассом» через несколько дней после подписания Беловежских соглашений.

«Поэтому мы имеем твердое право на очень высокую самооценку. Наше государство выдержало нападение враждебной силы, которая простирается на 1/6 суши, которая на армию тратит в 20 раз больше, чем это можем позволить себе мы», — такой он сделал вывод.

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Как «плохо в РФ», и как «хорошо на Украине», Порошенко проиллюстрировал на примере живущих в России украинцев: они находятся под давлением со стороны силовых структур. Плохо украинцам ещё и тем, что «жители России не считают их отдельным народом»: им не дают этнически определиться.

«А как иначе понимать заявления Путина, что украинцы и русские являются единым народом, украинского народа не существует?» — заявил украинский лидер.

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На этом заявления из разряда «мягкой силы» закончились, и начались обвинения в массовой гибели людей и деструктивные призывы.

Во время церемонии поднятия государственного флага Украины в Киеве Порошенко заявил, что Украине важно вернуть украинский суверенитет над потерянными территориями Донбасса и Крымом.

«Чрезвычайно важно сделать так, чтобы наш флаг вновь появился над Донецком, над Луганском, над Симферополем, над Севастополем», — сказал он.

Причём это ни в коем случае нельзя рассматривать, как насилие или агрессию, потому что, в отличие от России, «Украине есть чем похвалиться»: практически все граждане «гордятся своей страной».

«Как свидетельствуют опросы, более 90% украинских граждан гордятся или положительно относятся к нашему флагу, гербу и гимну. Так же и с украинским языком, который является одним из важнейших атрибутов нашего государства», — сказал глава Украины.

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В этот же день командующий украинскими Военно-морскими силами вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что в недалёком будущем Крым снова станет частью Украины. «Правда — на нашей стороне. Крым будет нашим. Мы туда вернемся… Возможно, в 2017-м», — заявил Воронченко.

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Внёс свою лепту в процесс противостояния «ненавистному российскому агрессору» и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко: он обвинил ряд российских должностных лиц в массовой гибели украинских военнослужащих и в причинении Украине крупного материального ущерба. «Под колпак» главы ГПУ попали министр обороны России Сергей Шойгу, советник президента России Сергей Глазьев и ещё 16 российских госслужащих, в числе которых — два заместителя министра обороны.

«Их преступные действия привели к гибели более двух тысяч и ранении восьми тысяч военнослужащих, а также нанесли материального ущерба на 1,3 трлн грн», — сказал он.

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Как ни странно, в Крыму не оценили ни бахвальства, ни угроз киевского руководства. Вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек, комментируя иск Киева, по которому Украина требует передать ей права на воды вокруг полуострова, заявил, что будет подан встречный судебный иск: на протяжении двадцати лет украинские власти осуществляли «грабёж Крыма», и должны ответить за это.

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Подводя итоги выводимой на новый виток информационной войны Киева в отношении России, можно предположить, что у диверсии было несколько целей. В пользу версии о нежелании выполнять минские соглашения прозвучало высказывание министра иностранных дел Украины Павла Климкина, заявившего, что в ближайшее время встреча глав МИД в «нормандском формате» не состоится.

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В итоге украинскую ситуацию пришлось обсуждать «нормандской тройкой» — без Киева. 23 августа Путин в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом обратил внимание собеседников на провокационные действия украинских властей в Крыму, в частности на подготовку украинской военной разведкой террористических актов на территории Крыма в преддверии парламентских и местных выборов в России.

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В ходе этих переговоров была озвучена ещё одна версия украинской диверсии в Крыму — намерение повлиять на результаты выборов в Государственную думу. И действительно, 25 августа Министерство иностранных дел Украины заявило, что в Крыму организаторы проведения выборов в Госдуму Российской Федерации несут уголовную ответственность.

«Граждане, которые будут вовлечены в процесс, как представители партий, члены территориальных избирательных комиссий и наблюдатели автоматически станут нарушителями норм международного и национального права. Ведь проведение выборов в Госдуму Российской Федерации на территории Крыма незаконно, что подтверждается рядом документов», — говорится в сообщении.

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Какие бы информационные снаряды не были пущены в сторону России с соседней Украины, в эпоху информационного общества они зачастую, не достигая желанной цели, рикошетом отлетают обратно, ведь что посеешь, то и пожнёшь. Включение же в набирающую обороты антироссийскую кампанию «тяжёлой артиллерии» в виде демарша очередного американского генерала и едких публикаций о Крыме в западной прессе только усиливает неприятие этой политики со стороны народа — как российского, так и украинского. Чем грубее становятся методы этой информационной войны, тем определённее выглядит ситуация и точнее — ответные информационные и политические меры.