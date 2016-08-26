Ярославль, 26 августа, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В Ярославле все первоклассники на 1 сентября получат книгу детских стихов Николая Некрасова с иллюстрациями современного художника Игоря Сакурова, известного своими иллюстрациями к книгам об Эрасте Фандорине Бориса Акунина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор издательства «Академия 76», заслуженный учитель России Михаил Нянковский. Книги изданы на средства Фонда содействия развитию Ярославля.

Выход книги приурочен к 195-летию со дня рождения великого русского поэта.

«Интерес у детей к Некрасову в последние годы упал, надо его возвращать. Поэтому возникла идея сделать книгу с большим количеством ярких иллюстраций. Некрасова современным детям читать сложно. Многие слова, например, «тулуп» или «армяк» им непонятны. А Игорь Сакуров, кроме того, что он замечательный художник, известен своим вниманием к историческим деталям, для создания некоторых рисунков он привлекает экспертов по той или иной эпохе. И эти рисунки, помимо сносок, тоже помогут понять стихи нашего замечательного поэта», — сказал корреспонденту ИА REGNUM издатель Михаил Нянковский.

Ярославцы считают Николая Некрасова своим земляком, он провел детство в родовой усадьбе Грешнево, а в зрелом возрасте приобрел усадьбу Карабиха под Ярославлем, где сейчас расположен музей-усадьба поэта.

В книгу вошли известные «детские» стихи и отрывки из поэм Некрасова, такие как «Дед Мазай и зайцы», «Генерал Топтыгин», «Крестьянские дети» и другие.

«Ряд стихов предназначены не для первоклассников, они немного «на вырост». Но интерес к знаменитому земляку и выдающемуся поэту надо воспитывать с детства», — уверен Михаил Нянковский.

Тираж книги — 8100 экземпляров, около 7000 из них будет подарено первоклассникам.