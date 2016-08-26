Кемерово, 26 августа, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Жители Кемеровской области 26 августа отмечают один из главных региональных праздников — День шахтера. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кузбасса, традиция отмечать День шахтера в одном из горняцких городов существует в области с 2001 года. В 2016 году столицей празднования стал Кемерово.

Александр Дейнека. Шахта (фрагмент). 1947

15 делегаций территорий Кемеровской области прибыли в столицу Кузбасса и стали участниками торжественных мероприятий. Гости шахтёрского праздника посетили храм архангела Михаила, побывали на экскурсии в Лесной Поляне, музее-заповеднике «Красная Горка», возложили цветы к монументу «Память шахтёрам Кузбасса».

Всего на подготовку Кемерова ко Дню шахтера было направлено 4,9 млрд рублей. По словам губернатора Кузбасса Амана Тулеева, в основном это средства федерального, областного и городского бюджетов. Плюс 590 млн из 4,9 млрд рублей направили предприятия по социально-экономическим соглашениям, 37 млн перечислили кузбассовцы в фонд Дня шахтера для создания детского корпуса областной больницы.

На эти деньги в областном центре построили и отремонтировали 370 важнейших объектов жилищной и социальной сферы. Возвели 54 дома. Новоселье справили 5,4 тыс. семьи. Отремонтировали более 600 многоквартирных домов, заменили 96 лифтов. Открыто две цифровые школы — в 14 микрорайоне на 1 тыс. мест и в городе-спутнике Лесная Поляна на 300 учеников младших классов, построено два детсада с бассейнами в Рудничном районе на 604 места. Построено и реконструировано 10 медучреждений, открыто семь крупных спортивных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс «Кемерово» с ледовой ареной, бассейн «Сибирь» в Ленинском районе.

Кроме того, отремонтировано 500 км дорог, с учетом ямочного ремонта, то есть больше половины всех дорог города. За счет ввода новых развязок ликвидированы автопробки. Высажено более 1 млн цветов.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Кузбасса с праздником. Глава государства отметил, что отечественная угольная промышленность, обладающая мощным потенциалом, вносит значительный вклад в укрепление экономики России, в обеспечение энергетической безопасности, стабильности деятельности предприятий металлургии и ЖКХ.

По сложившейся традиции празднование следующего Дня шахтера состоится в другом городе. Честь принимать лучших работников угольной отрасли Кузбасса в 2017 году оказана Междуреченску.