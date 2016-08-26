Тверь, 26 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Массу нарушений выявили эксперты Фонда содействия реформированию ЖКХ в ходе проверки реализации региональных адресных программ расселения ветхого и аварийного жилья 2013 — 2017 годов в Тверской области. Проверки проводились в конце июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фонда.

bykst Стена, пораженная грибком

Представители фонда проверили ход реализации программ в городах Кимры и Осташков, поселках Сонково и Пено, а также в Бологовском районах. Как сообщили в фонде, регион на данный момент не сумел достичь целевых показателей реализации программ за 2015 год — на 1 июля расселено лишь 68,9% от запланированной площади ветхого жилья, в новые квартиры переехали 70,7% жителей ветхого жилья.

Незавершенной до сих пор оказалась и программа переселения 2013−2014 годов: на данный момент в Кимрах и Осташкове в новые квартиры не переехали 748 человек. Также не завершена и реализация этапа 2014 — 2015 годов программы: на момент проверки на территории городов Кимры и Нелидово, поселка Сонково и Бологовского района не переселены 437.

Так, в городе Кимры не завершено строительство трех многоквартирных домов, начавшееся в 2014 году, готовность объектов составляет от 80 до 87%. В Осташковском и Бологовском районе проблемы возникли из-за недобросовестных подрядчиков: договоры с ними расторгнуты, а вот авансы компании возвращать не торопятся. В поселке Сонково завершено строительство двух многоквартирных домов по ул. Восточная, 9, и пер. Восточный, 3, однако на момент проверки госрегистрация права муниципальной собственности на жилье была не оформлена.

Эксперты пришли к выводу, что основными причинами срыва сроков реализации программ стало отсутствие в регионе должной системы управления, а также — недостаточный контроль со стороны как региональных, так и местных властей и срыв подрядчиками сроков исполнения обязательств.

Выявлены и нарушения в качестве строительства. В уже сданных домах в поселке Пено специалисты обнаружили грибок и плесень, появившиеся из-за отсутствия системы вентиляции, промерзания полов и оконных блоков в квартирах. В городе Бологое в доме №4Б в мкр. Заозерный застройщиком был допущен брак при устройстве конструкции мягкой кровли, что привело к ее промерзанию и образованию протечек. Как минимум в шести домах выявлено подтопление подвалов.

В правительстве региона проверяющих заверили, что все целевые показатели 2015 года должны быть достигнуты в ближайшие полтора месяца — до 30 сентября этого года.