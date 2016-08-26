Рига, 26 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Начиная с 2008 года с латвийского рынка ушло довольно много банков, и из-за ограниченного экономического потенциала такие тенденции будут продолжаться и в последующие годы, заявил президент Латвийской ассоциации коммерческих банков Мартиньш Бичевскис, сообщает LETA.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

По его словам, ограниченный потенциал экономики стран Прибалтики влияет на возможность банков расти и зарабатывать. Банки не могут построить свой бизнес без людей и предприятий. В Латвии и остальной Прибалтике в целом демографические тенденции негативны, что ограничивает рост экономики. Если число предприятий не растет, если население уменьшается, то уменьшается и число банков, указал президент ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 1990 года число латвийских жителей сократилось более чем на 20%, а возраст 40% жителей Латвии превышает 50 лет, говорится в докладе «Стратегия активного старения для более продолжительного и качественного трудового стажа в Латвии», подготовленном Министерством благосостояния. Кроме того, эта возрастная группа формирует 30% всего трудоспособного населения.

Демографические прогнозы на будущее свидетельствуют о том, что население Латвии и впредь будет сокращаться и стареть. К 2030 год доля жителей трудоспособного возраста снизится почти на 7 процентных пунктов, в свою очередь доля трудоспособных жителей в возрасте старше 50 лет увеличится почти до 33,6%.

В отчете также сказано, что в связи со снижением числа молодых работников, важным трудовым ресурсом следует считать людей в возрасте более 64 лет. Старение населения в большей степени связано с меньшим числом молодых жителей, чем с ростом продолжительности жизни. Также на демографическую ситуацию влияет низкий уровень рождаемости.

Напомним, по данным Центрального статистического управления, ежедневно из Латвии на жительство в другие страны переселяются 52 человека, а умирают в среднем 78 человек, в то время как рождаются только 60.