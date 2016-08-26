Рига, 26 августа, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Стоимость экспорта изготовленных в Латвии деревянных строительных конструкций в январе-июне 2016 года составила 20,58 млн евро, что на 8% меньше, чем годом ранее (22,37 млн евро), свидетельствуют данные департамента леса Министерства земледелия, сообщает LETA.

Boke9a Древесина

Так, в июне экспорт деревянных строительных конструкций составил 2% от общего экспорта лесной отрасли.

В свою очередь стоимость импорта деревянных строительных конструкций увеличилась с 638 тыс. евро в первые шесть месяцев 2015 года до 655 млн евро в январе-июне 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за пять первых месяцев 2016 года экспорт латвийских товаров по сравнению с аналогичным периодом 2015 года уменьшился на 3,5% до 4,011 млрд евро, а импорт в Латвию — на 5,6% до 4,781 млрд евро.