Москва, 26 августа, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Власти Москвы продали на торгах сеть «Столичные аптеки», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента по конкурентной политике. Новым владельцем крупнейшей сети аптек стал ООО «Миттен». Как заявил руководитель департамента Геннадий Дегтев, стоимость актива по результатам торгов составила 5,67 млрд рублей.

Serdar_A Аптека

«Три компании заявили о своём желании приобрести пакет акций, все они были допущены до торгов. Шаг аукциона составил 28 млн рублей. Торги завершились на третьем шаге», — уточнил Дегтев.

Чиновник отметил, что в собственности предприятия — это нежилые помещения общей площадью 102,3 тысячи квадратных метров, земельные участки площадью 16,2 тысяч квадратных метров и движимое имущество. «Мы надеемся, новый владелец найдет направление эффективного развития актива», — подчеркнул чиновник.

В свою очередь в «Миттен» планы по развитию актива пока не озвучивают. «Еще не пришли в себя после победы. Планами по развитию поделимся после подписания договора», — заявил генеральный директор акционерного общества Константин Пикинер.

В пресс-службе департамента также отметили, что конкурентами компании-победителя выступили открытые акционерные общества «Промсоюз» и «Инвест Лайн».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Москвы предложили инвесторам 100% уставного капитала государственной аптечной сети «Столичные аптеки». Аптека участвует в городской социальной программе по обеспечению жителей льготными лекарствами: пока неизвестно, сохранит ли новый владелец льготы.