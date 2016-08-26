Власти Москвы продали сеть «Столичные аптеки»
Москва, 26 августа, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Власти Москвы продали на торгах сеть «Столичные аптеки», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента по конкурентной политике. Новым владельцем крупнейшей сети аптек стал ООО «Миттен». Как заявил руководитель департамента Геннадий Дегтев, стоимость актива по результатам торгов составила 5,67 млрд рублей.
«Три компании заявили о своём желании приобрести пакет акций, все они были допущены до торгов. Шаг аукциона составил 28 млн рублей. Торги завершились на третьем шаге», — уточнил Дегтев.
Чиновник отметил, что в собственности предприятия — это нежилые помещения общей площадью 102,3 тысячи квадратных метров, земельные участки площадью 16,2 тысяч квадратных метров и движимое имущество. «Мы надеемся, новый владелец найдет направление эффективного развития актива», — подчеркнул чиновник.
В свою очередь в «Миттен» планы по развитию актива пока не озвучивают. «Еще не пришли в себя после победы. Планами по развитию поделимся после подписания договора», — заявил генеральный директор акционерного общества Константин Пикинер.
В пресс-службе департамента также отметили, что конкурентами компании-победителя выступили открытые акционерные общества «Промсоюз» и «Инвест Лайн».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Москвы предложили инвесторам 100% уставного капитала государственной аптечной сети «Столичные аптеки». Аптека участвует в городской социальной программе по обеспечению жителей льготными лекарствами: пока неизвестно, сохранит ли новый владелец льготы.