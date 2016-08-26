Киев, 26 августа, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Украина совместно с Китаем будет работать над преодолением негативных тенденций в торговле, которые развивались в 2015 — начале 2016 года. Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская, сообщает украинское госинформагенство «Укринформ».

Митрофан Греков. Хлопок и соль торговцев

Напомним, что 25 августа в Киеве состоялось пленарное заседание подкомиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества комиссии между правительством Украины и правительством Китая.

«Мы активно проработали вопросы сотрудничества в сфере торговли, энергетики, инфраструктуры, туризма, хайтек. Был прописан план действий по преодолению негативных тенденций в торговле, которые развивались в 2015 — начале 2016 года», — сообщила Микольская.

В частности, по ее словам, стороны будут отрабатывать взаимно перечни товаров для экспорта и импорта, поддерживать друг друга в проведении ярмарок и совместных торговых миссий.

«Также планируется работа в сфере создания промышленных предприятий на территории Украины для экспорта продукции в страны ЕС и другие. Приоритетные направления для сотрудничества — инфраструктура, транспорт, сельское хозяйство, промышленность», — отметила чиновник.

По ее словам, в ближайшее время Украина также ожидает активизации сотрудничества по поезду «Шелкового пути». Она назвала «очень важным пунктом работы с Китаем» проработку плана дальнейшей работы в данном направлении.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время сможем подписать план действий Украина — КНР по совместной реализации и построении экономического пути в экономическом поясе Великого Шелкового пути. Это предполагает сотрудничество в сфере инвестиций, транспорта и экологии», — рассказала Микольская.

Отдельно обсуждались вопросы энергетики и туризма. «В контексте развития инфраструктуры для нас очень важно привлекать китайских туристов на Украину — ни для кого не секрет, что китайский турист является самым активным туристом в мире», — добавила представитель правительства Украины.

Согласно официальной информации правительства Украины, экспорт украинских товаров в Китай за шесть месяцев 2016 года сократился на 34% — на $369,6 млн и составил $1,1 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года. Импорт товаров из Китая в Украину вырос на 12% (на $248,5 млн) — до $2 млрд.

Больше всего Украина экспортировала продукции АПК и пищевой промышленности ($654,8 млн), минерально-сырьевой продукции ($330,6) и продукции машиностроения ($54,5 млн). Импортировала Украина в основном продукцию машиностроения ($878,7 млн), химической промышленности ($415,5 млн), продукцию легкой промышленности ($236,2 млн).