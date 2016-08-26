Киев, 26 августа, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Государственный украинский Ощадбанк подал иск в Международный арбитраж против Российской Федерации (РФ) на сумму более $1 млрд за потерянные активы в Крыму. Соответствующая информация размещена на сайте украинской финансовой организации в пятницу, 26 августа.

Билибин Иван Яковлевич Крым. Байдаровская долина. 1918

«Сегодня, 26 августа, Ощадбанк подал исковое заявление со всей доказательной базой, — сказано в сообщении банка. — Сумма требований включает как стоимость потери активов, стоимость потери бизнеса, так и проценты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вернулся в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины. Референдум стал реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

При этом власти Украины считают, что российский полуостров должен войти в состав Украины, даже вопреки воле народов Крыма.