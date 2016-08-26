Красногорск, 26 августа, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Инициатива Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) по введению штрафов для родителей, чьи несовершеннолетние дети купили алкогольные напитки, может иметь положительное влияние на непутевых взрослых. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин.

Leonid Mamchenkov Дети и алкоголь

Парламентарий считает законодательную инициативу положительной, отметив, что она позволит оградить детей от покупки алкоголя.

«Если говорить о введении штрафов, то у нас и сейчас они действуют по отношению к продавцам. Если ввести дополнительные штрафы на родителей, то я бы поддержал такое нововведение. Наших детей надо ограждать и от табачных изделий, и от алкоголизма. Лишняя законодательная норма, которая введет ответственность для непутевых родителей, не помешает. Не думаю, что штраф в две-три тысячи рублей сильно ударит по семейному бюджету, так как родители, в первую очередь, несут ответственность до совершеннолетия своего ребенка», — отметил Чистюхин.

Напомним, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила ввести штрафы в несколько тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетним не только торговым сетям, но и родителям детей за неисполнение «обязанности обеспечить соблюдение запрета на приобретение несовершеннолетними алкогольной продукции». АКОРТ начала работу над поправками к действующим правилам и намерена закончить к началу работы нового созыва Госдумы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение наказывать родителей за проступки детей также поступало в связи с новомодным увлечением молодежи — «зацепингом». Родителей детей, которые предпочитают с риском для жизни передвигаться на крышах электропоездов, также может ждать серьезное наказание.