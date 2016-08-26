Владимир, 26 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум. В избирательную комиссию Владимирской области не поступало жалоб от кандидатов в Госдуму от партии «Яблоко» на препятствие в предвыборной агитации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель избиркома Вадим Минаев, который впервые услышал о проблемах партии от журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Раздача флаеров партии «Яблоко»

Ранее местные СМИ сообщили о том, что у кандидатов от партии «Яблоко» серьезные проблемы с размещением агитации: рекламные агентства, средства массовой информации и транспортные компании, якобы, не готовы предоставлять свои площади даже за деньги. Представители партии уверены, что компании отказывают не по своей воле.

«Естественно, они это делают не по своей воле, потому что они все хотели бы на этом заработать. А потому что им говорят: «Ну, не надо вешать «Яблоко», пусть у нас везде будет висеть «Единая Россия», ну и кто-то из других думских партий, которые в нужный момент все проголосуют правильно», — цитирует «Зебра ТВ» заместителя председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова.

При этом Вадим Минаев сообщил, что всего за время кампании было рассмотрено 16 жалоб. Все они касались распространения агитационных материалов, но только две из них были удовлетворены.

ИА REGNUM отмечает, к примеру, в Тамбове весь город завешан рекламой кандидата от партии «Зеленые». Также можно встретить и другие оппозиционные партии. Проблемы возникли только у представителя «Родины» Романа Худякова, который пожаловался на то, что на арендованных им билбордах находятся портреты других кандидатов. Из-за такой избирательности рекламных агентств представители партии сделали вывод, что тех, кто есть на билбордах, конкурентами не считают.