Москва, 26 августа, 2016, 14:35 — ИА Регнум.



Hans Дорожная разметка

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) просит начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Виктора Нилова проверить организацию дорожного движения на улицах Москвы Знаменка, Моховая, Охотный ряд и Лубянской площади, передает корреспондент 26 августа.

На этих улицах десятилетиями действовало одностороннее движение, выработавшее определенное привыкание у водителей, указал парламентарий.

«Однако, недавно появившаяся на этих улицах разметка «двустороннего движения» и отсутствие дорожных знаков вводят водителей в заблуждение, что может привести к серьезным нарушениям Правил дорожного движения с возможным лишением права управления транспортным средством», — пишет депутат.

Нилов просит «установить временные знаки дорожного движения, позволяющие всем транспортным средствам двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств до начала использования ее по назначению».