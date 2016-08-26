«Ловушки»: Депутат ГД просит проверить разметку на улицах в центре Москвы
Москва, 26 августа, 2016, 14:35 — ИА Регнум.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) просит начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Виктора Нилова проверить организацию дорожного движения на улицах Москвы Знаменка, Моховая, Охотный ряд и Лубянской площади, передает корреспондент 26 августа.
На этих улицах десятилетиями действовало одностороннее движение, выработавшее определенное привыкание у водителей, указал парламентарий.
«Однако, недавно появившаяся на этих улицах разметка «двустороннего движения» и отсутствие дорожных знаков вводят водителей в заблуждение, что может привести к серьезным нарушениям Правил дорожного движения с возможным лишением права управления транспортным средством», — пишет депутат.
Нилов просит «установить временные знаки дорожного движения, позволяющие всем транспортным средствам двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств до начала использования ее по назначению».