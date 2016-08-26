Ярославль, 26 августа, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Директор Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области Олег Ненилин сложит полномочия депутата муниципалитета Ярославля. Его заявление будет рассмотрено на заседании комиссии по законности городского представительного органа 31 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете Ярославля.

Олег Ненилин инспектирует ремонт крыш

В начале 2016 года Олег Ненилин стал директором фонда, однако летом вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, которые запрещают руководителям подобных организаций совмещать свою деятельность с депутатской.

Олег Ненилин также возглавляет комиссию по законности, которая и будет первой рассматривать его заявление.

«Кто возглавит комиссию после моего ухода, я пока не знаю. Решение будет принимать муниципалитет», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Олег Ненилин.

Ненилин не первый депутат муниципалитета 6 созыва, кто складывает свои полномочия в связи с переходом на различные должности. На работу в исполнительную власть перешли 3 депутата: Алексей Малютин стал первым заместителем и исполняющим обязанности мэра Ярославля, Игорь Блохин — заместителем мэра по экономике, Сергей Калинин — заместителем мэра по строительству. В связи с избранием в областную думу ранее сдали мандаты депутаты Сергей Шмелев, Виктор Волончунас, Александр Воробьев.