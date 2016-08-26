Москва, 26 августа, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Автомобиль BMW, подаренный члену сборной России по синхронному плаванию за удачное выступление на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, выставлен на продажу на популярном сайте. Об этом продавец транспортного средства заявил агентству «Р-Спорт».

StockSnap Автомобиль BMW

«Могу сказать лишь одно: синхронное плавание», — сказал источник, отвечая на вопрос, кому из спортсменов принадлежит данный автомобиль.

Напомним, что Олимпийскими чемпионками в синхронном плавании в Рио-де-Жанейро стали Алла Шишкина, Александра Пацкевич, Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Гелена Топилина и Елена Прокофьева.

Как сообщало ИА REGNUM, олимпийцы сборной России завоевали на ОИ-2016 в Бразилии 56 медалей, из них 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. В неофициальном командном зачете Россия заняла 4 место.

Читайте также: Олимпийцам сборной РФ предложили дарить отечественные автомобили