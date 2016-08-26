Киев, 26 августа, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В начале ноября на Украине вступит в силу закон о квотах для украиноязычной песни и начнется выполнение первого этапа — это 25% гарантированной украиноязычной песни в эфире радиостанций. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, слова которого приводит пресс-служба правительства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

tookapic Квоты на песни

По словам чиновника, тенденция, которая в последнее время имеет место на FM-станциях, показывает, что нет никаких осложнений с качественным украинским продуктом.

Вице-премьер-министр отметил, что выполнить квоты в 35%, как это предусмотрено законом через 2 года, не составляет никаких проблем для добросовестных радиостанций. При этом он подчеркнул, что и без законов украиноязычных песен в эфире стало гораздо больше за последнее время.

«По моим подсчетам, у некоторых нишевых радиостанций уже 20−25% украиноязычной песни, и это еще до вступления в силу закона… То есть практика опровергает все аргументы, которые произносились, когда была дискуссия о введении квот. А была просто сила инерции — никто не хочет ничего менять, хочет, чтобы другие менялись. Эта сила инерции вследствие принятия закона преодолена. То, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон без проволочек и замечаний, говорит о единстве подходов всей власти и в Правительстве, и среди депутатов», — сказал представитель правительства.

Вице-премьер-министр отдельно подчеркнул, что закон о квотах не запрещает русскоязычные песни или песни на других языках — а «лишь устанавливает квоту для украиноязычной песни в эфире радиостанций».