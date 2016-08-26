Токио, 26 августа, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Премьер — министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Кению 25 августа, чтобы принять участие в организованной под руководством Японии конференции по развитию африканского континента, сообщило 26 августа The Mainichi.

Nagarjun Kandukuru Африканец

«Я хотел бы внести свой вклад в развитие Африки посредством высококачественных технологий и подготовки кадров (в Японии)», — заявил Абэ журналистам в аэропорту Токио перед своим отъездом.

Напомним, что премьер-министр Абэ примет участие в шестом раунде Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD) в Найроби 27 и 28 августа.

Саммит TICAD, включающий в свой состав африканских лидеров и других делегатов, будет проходить за пределами Японии впервые.