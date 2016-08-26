Киев, 26 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. В украинском парламенте зарегистрирован проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности главы МВД Украины. Как сообщает ИА REGNUM, автором проекта постановления (№5041) является народный депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Украинская полиция

Пресс-служба Верховной рады информирует, что документ уже передан на рассмотрение руководства.

Сегодня, 26 августа, Каплин выложил копии проекта постановления на своей странице в Facebook.

Депутат обвинил Авакова в срыве реформы МВД, росте преступности на Украине и плохих показателях борьбы с криминалом и коррупцией.

«В ночь на 24 августа 2016 года в Кривом Озере Николаевской области милиционер замучил человека во время задержания, что продемонстрировало полный провал реформы полиции. Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило наличие расследования фактов незаконного отчуждения земельного участка площадью 18,15 га в интересах АО «Инвестор», которое приближено к министру внутренних дел Авакову А.Б. и фактов нарушений во время тендерных закупок рюкзаков, в котором фигурируют его близкие родственники. Такая ситуация не способствует позитивному восприятию обществом деятельности Министерства внутренних дел», — говорится в пояснениях необходимости принятия постановления.

Вчера, 25 августа, НАБУ сообщило о подозрении экс-руководства Дергачевской районной государственной администрации в незаконном отчуждении земельного участка площадью 18,15 га в интересах АО «Инвестор».

«Эта земля с 2001 года была в аренде у «Инвестора» — на ней располагался оздоровительный лагерь «Лесная тропа». В 2006 году «Инвестор» перепродал участок своему дочернему предприятию «Инвестор Элит Строй», — говорится в сообщении. Из материалов суда известно, что в начале июля НАБУ зарегистрировало уголовное производство о незаконной продаже упомянутой земли. В своем ходатайстве детектив указал, что по нормам Земельного кодекса и постановления правительства перед продажей участка должен быть разработан и утвержден проект землеустройства для отвода. Но Дергачевская РГА таких решений не принимала.

Отмечается, что 42% акций харьковского АО «Инвестор» принадлежат жене министра Авакова Инне Аваковой, которая является председателем наблюдательного совета предприятия. Еще 1,69% акций принадлежит сыну министра Александру Авакову. Также почти 10% акций владеет народный депутат Игорь Котвицкий, который фигурирует в уголовном производстве НАБУ о незаконном выводе из Украины 40 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соломенский суд Киева разрешил детективам НАБУ проверить звонки Авакова по делу о закупке рюкзаков для Нацгвардии у фирмы, с которой связан сын министра. ГПУ также проводит уголовное производство по закупкам рюкзаков для Нацгвардии. В частности, МВД закупило партию рюкзаков на 14,5 млн грн ($573 тыс), по цене 3 тыс грн ($118 долл) за штуку.