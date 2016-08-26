Цхинвал, 26 августа, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Южная Осетия сегодня восьмой раз отмечают День признания Россией независимости республики. 26 августа 2008 года в республике считается одним из главных государственных праздников. В этот день тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании государственного суверенитета Южной Осетии.

Флаг Южной Осетии

Такому шагу российского руководства предшествовала агрессия Грузии против Южной Осетии, первыми жертвами которой стали российские миротворцы. Война длилась всего пять дней и завершилась операцией по принуждению агрессора к миру.

Жители республики, еще не отошедшие от ужасов войны, с трудом могли поверить в то, что многолетняя мечта, которой они добивались ценой тысяч человеческих жизней и сломленных судеб, наконец, исполнилась.

В сентябре того же страны установили дипломатические отношения.17 сентября 2008 года президенты России и Южной Осетии подписали исторический Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который стал основой для подписания более 80 соглашений, в том числе в сфере безопасности.

С 2009 года охрану границы Южной Осетии взяли на себя российские пограничники, которые выполняют свои задачи совместно с югоосетинскими коллегами. На территории республики также расположена 4 российская военная база.

Через семь лет после признания и активного взаимодействия, Россия и Южная Осетия подписали еще один документ — Договор о союзничестве и интеграции. Он предполагает создание единого контура безопасности, проведение согласованной внешней политики, оказание социальной помощи Южной Осетии, повышение зарплат и пенсий и многое другое.

Кроме того, из российского бюджета ежегодно выделяются средства на социально-экономическое восстановление республики.

Признание независимости в Южной Осетии отмечают праздничными мероприятиями — в Цхинвале пройдет торжественное собрание общественности и гостей республики, праздничные концерты и выставки.