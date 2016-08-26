Челябинск, 26 августа, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Две жены и дочь известных челябинских бизнесменов, совладельцев группы «Ариант», Александра Аристова и Юрия Антипова, попали в ТОП-25 списка «Богатейшие женщины России», составленного и опубликованного российским изданием «Форбс», передает корреспондент ИА REGNUM.

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В список вошли жена и дочь Александра Аристова — Людмила Аристова и Елена Кретова (Аристова) с состоянием 100 млн и 135 млн долларов, на 18 и 15 месте списка соответственно. Кроме того, 11-е место в списке заняла Людмила Антипова — жена челябинского предпринимателя Юрия Антипова, её доход составил 170 млн долларов. Все три участницы являются совладельцами крупного агрохолдинга «Ариант», ведущего свой бизнес по производству сельскохозяйственной продукции в различных регионах России. В 2015 году совокупный оборот бизнеса группы «Ариант» превысил 100 млрд рублей. Елена Кретова, дочь Александр Аристова является женой Александра Кретова, также совладельца «Арианта», с 2011 года депутата Госдумы от партии «Единая Россия».

Возглавила рейтинг «Богатейшие женщины России» Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Состояние Батуриной оценено в 1,1 млрд долларов. Свою деятельность жена экс-мэра начинала в период пребывания Юрия Лужкова в должности градоначальника столицы. Елена Батурина постоянно отмечала, что капиталы заработала самостоятельно, без помощи влиятельного супруга.

Напомним, «Форбс» — финансово-экономический журнал США, основан в 1917 году Берти Чарлзом Форбсом. Российская версия журнала выходит с апреля 2004 года. Слоган журнала: «Инструмент капиталиста».