Екатеринбург, 26 августа, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В столице Среднего Урала сотрудники прокуратуры начали проверку по факту публикации в СМИ информации об опрокинувшемся вместе с детьми игровом батуте в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

kamazoo Батут

Информация о чрезвычайном происшествии на одном из аттракционов в Ботаническом районе Екатеринбурга появилась в социальных сетях, а затем в СМИ. Очевидцы события сообщили, что порыв сильного ветра опрокинул батут, внутри которого играли дети. Позже к месту происшествия подъехала «скорая», сообщили свидетели происшествия.

«В прокуратуру заявлений от граждан не поступало. По нашим данным пострадавших в результате ЧП нет. На данный момент мы устанавливаем организацию, которой принадлежит опрокинувшийся игровой аттракцион», — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. Она также сообщила, что надзорное ведомство обращается к очевидцам инцидента и родителям детей с просьбой сообщить обстоятельства происшествия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошёл во время празднования юбилея градообразующего предприятия Байкалово в начале июня текущего года. Тогда произошло опрокидывание батута, в результате чего пострадало десять детей. Все они с переломами конечностей были доставлены в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: По факту травмирования свердловских детей возбуждено уголовное дело

Отметим, что в начале августа в Свердловской области прокуратура проводила проверку детских площадок и игровых аттракционов. Всего под внимание сотрудников надзорного ведомства попало 400 объектов на 200 из них были выявлены нарушения.