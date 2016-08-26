Москва, 26 августа, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Директору Библиотеки украинской литературы (Москва) Наталье Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, продлили срок домашнего ареста до 28 октября 2016 года. Такое решение, как передает РАПСИ, принял 26 августа Пресненский суд Москвы.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить Шариной домашний арест до 28 октября», — огласила решение судья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 г. в отношении директора Библиотеки украинской литературы Шариной было возбуждено уголовное дело по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По версии следствия, в 2011—2015 гг. женщина распространяла среди посетителей библиотеки книги украинского националиста Дмитрия Корчинского, признанные судом экстремистской литературой и запрещенные к использованию в РФ.

31 марта против Шариной, которую заподозрили в совершении крупной растраты, было возбуждено еще одно уголовное дело.

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