Грозный, 26 августа, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В Чечне планируют до конца текущего года обеспечить жилыми помещениями 82 человека из категории детей-сирот. Число тех, кому посчастливится жить в своей квартире, составляет только около 10% от общего количества сирот, ожидающих своей очереди.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Всего в республике стоят в очереди на жилье 1432 ребенка-сироты. Такие данные приводит министерство по итогам первого полугодия 2016 года. Из них тех, кому уже исполнилось 18 лет, и они приобрели право на жилье, 896 человек, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе Минтруда ЧР. В настоящее время для них приобретено 80 жилых помещений. По 27 из них уже выполнены работы по государственной регистрации и заключению договоров найма с будущими собственниками.

На приобретение жилых помещений в 2016 году всего предусмотрено более 90 млн рублей, из них почти 52 млн рублей — из республиканского бюджета. Жильё для сирот купят по рыночной стоимости из расчёта 30 тысяч рублей за квадратный метр.

На текущей неделе обрел собственную крышу над головой 21 человек из числа детей-сирот. К 65-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Кадырова руководитель республики Рамзан Кадыров вручил им документы на жилье.

Отметим, с 2010 по 2015 год в Чечне обеспечены квартирами 813 детей-сирот. Как сообщало ИА REGNUM, около 100 квартир было предоставлено в 2015 году, годом раньше новое жилье получили около 200 детей-сирот.

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