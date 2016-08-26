Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Национальный центр атомного ледоколостроения может быть создан в Санкт-Петербурге. Об этом заявил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин после совещания с руководством ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

Pink floyd88 a Атомный ледокол

«В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с формированием в Санкт-Петербурге программы по развитию Арктики. В частности, затрагивался вопрос возможного создания национального центра атомного ледоколостроения», — цитирует слова Плигина пресс-служба петербургской «Единой России».

Глава думского комитета напомнил, что в Петербурге судостроение — одна из ведущих отраслей экономики, и в ее рамках активно развивается строительство ледоколов.

«Как пример, Балтийский завод. Здесь один из атомных ледоколов уже спущен на воду и еще два находятся в стадии закладки», — отметил Плигин.

Читайте также: Ледокол «Арктика» спущен на воду в Санкт-Петербурге

Он добавил, что развитие арктического центра в Санкт-Петербурге является одним из приоритетов для партии «Единая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, закладка второго серийного атомного ледокола мощностью 60 МВт проекта 22 220, получившего имя «Урал», состоялась 25 июля на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Ранее были заложены два ледокола этого типа: головной в серии ледокол «Арктика» уже спущен на воду в начале лета текущего года, а первый серийный ледокол «Сибирь» заложен в мае 2015 года и пока достраивается.

Строящиеся на Балтийском заводе ледоколы будут осуществлять проводки судов для доставки грузов для российских военных баз в Арктике и обеспечивать крупные проекты по освоению богатств шельфа Арктики.