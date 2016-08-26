Астрахань, 26 августа, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Автопарк школьных автобусов Астраханской области пополнится новыми машинами. Всего в регион поступит 17 единиц транспорта. Об этом во время итогового заседания августовской педагогической конференции сообщил министр образования и науки региона Виталий Гутман, передает корреспондент ИА REGNUM 26 августа.

Ирина Воробьева Учительница 1957 г

Автобусы приобретены федеральным министерством. Из 17 автомобилей десять машин — марки «ГАЗель», ещё семь — «Ford». Ожидается, что в регион они прибудут не позднее 15 сентября. Все автобусы будут распределены между муниципалитетами исходя из потребности в обновлении автопарка.

На сегодня в распоряжении школ Астраханской области находится 172 автобуса. Как отметили в министерстве образования и науки, несмотря на то, что за последние два года школьный автопарк был частично обновлён, потребность, хоть и не острая, в новых автобусах остаётся.

Напомним, распоряжение о выделении Минпромторгу России 3 млрд рублей из федерального бюджета председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 17 августа текущего года. Всего на эти средства планируется поставить в регионы 1835 единиц, в том числе 985 школьных автобусов вместимостью 10−12 человек, 170 школьных автобусов вместимостью 13−20 человек, 630 школьных автобусов вместимостью 22−24 человека и 50 школьных автобусов вместимостью более 30 человек.

Всего для регионов юга России будет закуплено 186 новых автобусов. Так, Адыгея получит пять единиц, Калмыкия — 21 автобус, Краснодарский край — 26, Волгоградская область — 85, Ростовская область — 32 единиц школьного транспорта.