Щучье, Курганская область, 26 августа, 2016, 14:15 — ИА Регнум. На Щучанский объект по уничтожению химического оружия уже трудоустроены 661 человек. В основном это жители Шумихинского, Сафакулевского и Щучанского районов Курганской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики правительства Зауралья.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие (фрагмент). 1926

Для гражданских работников созданы все необходимые условия труда, выделяют служебный транспорт, который доставляет сотрудников на работу и обратно.

По данным Центра занятости населения Щучанского района, число безработных в мае-июне составляло 572 человека. На конец августа трудоустроены 441 человек, из которых 309 вернулись на объект «Щучье».

Напомним, Щучанский завод по уничтожению химического оружия начал свою работу в марте 2009 года. Всего здесь было ликвидировано около 5,5 тысяч тонн опасных веществ, а последний боеприпас на объекте уничтожили в сентябре 2015 года. Санация Щучанского объекта продлится до 2019 года. Затем завод будет перепрофилирован.

На данном объекте были заняты 1,4 тысяч жителей Щучанского, Шумихинского и Сафакулевского районов Курганской области. Они не попадали под сокращение — у них истек трудовой договор. Для рынка труда Зауралья, где и без того критическая ситуация с безработицей, дополнительное высвобожденных специфических, узких специалистов стало неподъемной проблемой.

В Департаменте реализации конвенционных обязательств 12 мая в Москве пообещали трудоустроить 1000 человек, высвобожденных на Щучанском объекте. Директор Департамента Виктор Холстов заверил, что в течение двух месяцев трудовые договоры будут возобновлены и все желающие продолжить работу на объекте примут участие в санации оборудования и территории. Но 12 июня срок обещания истек, а большинство бывших сотрудников Щучанского объекта продолжали стоять на бирже труда.

В Щучанский районный суд подали иски несколько сот бывших работников объекта. К правозащитнику Никите Дементьеву обратилось 24 сотрудника завода по ликвидации химического оружия с просьбой восстановить их на предприятии или вернуть право на достойную пенсию (работникам химзавода занизили класс опасности производства). Ответчиком по делам выступает ФБУ «Федеральное управление по безопасному хранению и утилизации химического оружия при Минпромторге РФ».

Адвокат Никита Дементьев сообщает, что его подзащитные по-прежнему не трудоустроены. Есть информация о «черном списке», в который внесли имена вступивших в судебный процесс.

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