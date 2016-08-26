Вологда, 26 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. 15 избирательных участков Вологды будут оснащены комплексом для электронного голосования. Машинами на основе сенсорного дисплея 18 сентября в областной столице будут пользоваться впервые.

redjar Голосование на выборах

Сама процедура голосования существенно не изменится. Но вместо бюллетеня избиратель получит специальный штрих-код, который регистрирует в системе у комиссии. Штрих-код надо будет активировать при помощи комплекса для голосования, после чего на экране появится бюллетень с информацией по каждому кандидату, в котором и надо будет поставить галочку. В случае ошибки ситуацию можно скорректировать. Но после нажатия на окно «Завершить работу» внести изменения будет невозможно.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель территориальной избирательной комиссии Вологды Сергей Голубев, помочь справиться с нововведением избирателям прямо на участке помогут волонтеры. На каждом специально оборудованном участке будет от пяти до девяти подобных мониторов. Есть такие же комплексы и в переносном варианте. В случае каких-либо технических трудностей, на участок выедут специалисты — инженеры. Добавим, что всего в Вологде 140 избирательных участков: 126 стационарных и 14 временных.