Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Правительство РФ намерено сохранить все существующие программы в рамках развития отечественной науки. Об этом 26 августа в ходе встречи с участниками форума «Развитие высшего образования» в Санкт-Петербурге заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Михаил Васильевич Ломоносов. Прижизненное изображение. Бумага, гравюра резцом. Э.Фессар и К.А.Вортман. 1757 г. Вортман Христиан-Альберт

«Это все иллюзии, что в какой-то момент можно «отцепить» науку и сказать, что наука будет развиваться за счет внутренних источников и за счет прямой поддержки со стороны коммерческого сектора», — сказал Медведев.

Он допустил возможность вовлечения бизнесменов в развитие науки, но отметил, что «государство все равно будет играть в этом ведущую роль», поскольку такая практика есть"в самых продвинутых» странах с «абсолютно рыночной экономикой»: «Отсюда вывод: те программы поддержки с учетом текущей ситуации — я вынужден оговариваться — которые у нас есть, мы постараемся все сохранить».

Напомним, в июне 2016 года Дмитрий Медведев заявил о том, что программа по модернизации школ должна быть завершена в течение ближайшего десятилетия.

«Самое главное — видеть перспективу, потому что мы должны школьную программу за ближайшие 10 лет полностью закрыть по стране», — сказал Медведев.

Напомним, в последние десятилетия научная сфера в России переживает не лучшие времена. В сфере науки наблюдалась нехватка кадров и выделений финансов на те или иные научные отрасли. Ситуация стала выправляться в последние годы.