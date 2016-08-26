Россошь, Воронежская область, 26 августа, 2016, 14:03 — ИА Регнум. На одном из крупнейших предприятий Воронежской области, АО «Минудобрения», в ближайшее время возможны сокращения сотрудников. Этот вопрос, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, глава региона Алексей Гордеев прокомментировал 25 августа, находясь с визитом в Россоши.

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Отвечая на вопрос местных журналистов о ситуации на АО «Минудобрения», губернатор подчеркнул: «К нам тоже поступили сигналы, что предприятие пытаются оптимизировать и соответственно уменьшить численность и расходы».

«Мы с такой политикой не согласны, будем встречаться с руководством завода, представителями собственника, профсоюзом и соответственно требовать, чтобы все вопросы были согласованы с профсоюзом и районной властью, и чтобы они были аргументированы. Завод работает не первый год, и главное внимание здесь всегда было людям. С этим будем серьезно разбираться», — пообещал губернатор.

Завод «Минудобрения» (владелец — российский бизнесмен Аркадий Ротенберг) является градообразующим для воронежского райцентра Россошь: из 62 тыс. жителей города около четырех тысяч являются работниками завода.

В конце 2015 года на встрече с губернатором, рассказывая о планах предприятия, гендиректор «Минудобрений» Юрий Дуденков заявил, что в 2016 году в капремонт и техперевооружение предприятия планируется вложить около двух миллиардов рублей. Тогда же гендиректор предприятия подчеркнул: штатная численность сохраняется на уровне 4,2 тыс. человек, и сокращения не планируются. О том, что никаких сокращений не планируется, уже городские власти заявляли в марте: директор центра занятости Константин Осадчий назвал процессы на предприятии просто «оптимизацией производства», заверив, что сокращений не планируется.

Между тем, по данным, опубликованным профсоюзным изданием «Солидарность», на предприятии за последние месяцы снизился уровень заработной платы. «Люди потеряли льготы и гарантии, потеряли компенсационные выплаты. В итоге упали зарплаты. У кого на 5 тысяч рублей, у кого на 25 тысяч. Мы обращались в трудинспекцию. Она нарушений не нашла», — цитирует издание председателя первичной профсоюзной организации предприятия Наталью Самодурову.

Прибыль «Минудобрений» в 2015 году выросла вдвое — до 11,5 млрд рублей против 5,6 млрд.