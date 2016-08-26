Мурманск, 26 августа, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Бывший руководитель мурманского Росприроднадзора признал свою вину в получении взяток от крупных промышленных компаний, ведущих свою деятельность в регионе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, накануне в Мурманске прошло первое заседание суда по делу экс-руководителя регионального Росприроднадзора Руслана Тищенко. Он обвиняется в получении взяток от должностного лица Кольской ГМК и представителя компании «Городской центр экспертиз».

«Тищенко полностью признал свою вину по обоим эпизодам, — сообщается на сайте экологического объединения «Беллона». — Сам Руслан Тищенко и его адвокат выступали против присутствия прессы в зале заседания, но судья разрешила журналистам остаться на его открытую часть».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Росприроднадзора Мурманской области был задержан за взятку в 2014 году. По версии следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом, заведомо зная о недостоверности сведений о количественных и качественных показателях выбросов ОАО «Апатит», выявленных в результате исследования, проведенного сотрудниками отдела государственной экологический экспертизы и нормирования Росприроднадзора, лично получил денежные средства в сумме 1 миллиона 500 тысяч рублей от представителя ООО «Городской центр экспертиз» за совершение заведомо незаконных действий в виде утверждения для ОАО «Апатит» нормативов предельно допустимых выбросов и отходов производства. «Кроме того, Тищенко обвиняется в получении взятки в виде денежных средств в размере около шести миллионов рублей от неустановленного должностного лица ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» (дочерняя компания ПАО «ГМК «Норильский никель») за принятие положительного решения о переоформлении лицензии предприятия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I—IV классов опасности и утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на промышленных площадках «Мончегорск» и «Никель-Заполярный» при наличии значительных нарушений действующего законодательства РФ», — напомнили в «Беллоне».

По данным организации, Руслан Тищенко признал свою вину по обоим эпизодам в полном объёме. Тем временем в компании, которая упоминается в качестве взяткодателя, происходящее комментировать отказываются и называют происходящее недоразумением. Как пояснили в мурманском Следкоме, следующее заседание суда по делу о взятках Тищенко состоится в начале сентября.