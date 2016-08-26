Москва, 26 августа, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Следственный комитет России объявил в розыск мужчину, совершившего действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Инцидент произошёл в самолёте, сообщили в пресс-службе Межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

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По данным следствия, 24 августа 2016 года девочка летела из Новосибирска в Москву без сопровождения взрослых. Её соседом оказался житель Тамбова 1944 года рождения.

«Со слов несовершеннолетней, во время полета указанный мужчина совершил в отношении нее действия сексуального характера», — сообщили в пресс-службе.

Прилетев в Москву, девочка обо всём случившемся рассказала своей матери, и женщина обратилась в полицию. Следователи установили личность злоумышленника.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения», — сообщили в пресс-службе.