Ярославль, 26 августа, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Подготовка школ Ярославля к новому учебному году завершена в установленные сроки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города. В ходе подготовительных работ решались вопросы ремонта, оснащения и обеспечения безопасности в учебных учреждениях.

ИА REGNUM

По информации департамента образования мэрии Ярославля, в течение лета проведен ремонт кровель в 43 школах, ремонт пищеблоков — в 20. В 19 образовательных учреждениях отремонтированы и установлены ограждения. Также установлены системы безопасности на 43 объектах.

«К началу учебного года охват учреждений видеонаблюдением составит 100%. Во всех школах и детских садах имеются кнопки экстренного вызова полиции. Принимаются все необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в зданиях школ, детских садов и учреждений дополнительного образования», — отметили в мэрии Ярославля.

Также к 18 августа во всех образовательных учреждениях Ярославля проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления.